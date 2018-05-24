Vali Akın’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve beraberindekiler Vali Akın’ı ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, Ahi Kenti Kırşehir’e Vali olarak atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve Kırşehir’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ilimizin bütün dinamikleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve beraberindeki heyet de Sayın Valimize hayırlı olsun dileğinde bulundular. Vali İbrahim Akın’a gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretleri, yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi.