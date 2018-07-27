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27 Temmuz 2018 12:02

Vali İbrahim Akın: "Tarih boyunca mazlum ve mağdurlara yardım ettik"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Nüfus Müdürlüğü ve Göç İdaresinde yaptığı ziyarette tarih boyunca mazlum ve mağdurlara millet olarak yardım ettiğimizi belirtti.

Vali İbrahim Akın:

27 Temmuz 2018 12:02


Vali İbrahim Akın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürü Şinasi Kaya’dan çalışmaları hakkında brifing alan Vali Akın, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada verilen hizmetlerden vatandaşların memnun kalmasını önemsediklerini söyledi.



Nüfus Müdürlüğü ziyaretinden sonra Göç İdaresine geçen Vali Akın, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak ülkemize gelen göçmenlerin Türk milletinin vicdanına sığındığını söyledi.



Tarih boyunca mazlum ve mağdurlara millet olarak her zaman yardım ettiğimizi, onlarla soframızı paylaştığımızı ifade eden Vali Akın, “Kırşehir’de yaşayan 13 bin civarındaki göçmen, hiçbir sıkıntı yaşamadan ilimizde huzur içerisinde hayatlarını idame ettirmektedirler. Ahiler diyarı Kırşehir’de mazlum ve mağdur insanlara her zaman yardım edilmiştir. Bundan sonra da göçmenlerle aynı ortamda kardeşlik hukuku çerçevesinde ve barış içerisinde yaşayacağımıza inanıyorum.



Kırşehir Göç İdaresi Müdürlüğü personelimizin de bu anlayışla, göçmenlere hizmet edeceğinden şüphem yoktur. Asayiş yönünden huzurlu olan ilimizde, ülkelerini terk ederek milletimizin vicdanına sığınan göçmenlerin işlemlerinin hızlı bir şekilde bitirilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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