Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:23

Vali Şentürk, Çiçekdağı İlçesini ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, Çiçekdağı ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Çiçekdağı İlçesini ziyaret etti

01 Aralık 2017 11:23


Kaymakamlık ziyareti ile başlayan programda Vali Necati Şentürk, Kaymakam Vekili Nurbaki Yalçın’dan ilçede yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı.


Ziyaret sırasında yapılan konuşmada, ilçede devam eden yatırımları yerinde görüp inceleyeceklerini belirten Vali Necati Şentürk, ilçedeki çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.


İlçe yöneticilerinden de detaylı bilgiler alan Vali Necati Şentürk, “Çiçekdağı en güzide ilçelerimizden biridir. İlçemize yapılan yatırımların en kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılması için gayret gösteriyoruz. Ayrıca, ilçemizde yürütülen yatırımların takibini önemsiyoruz. Çiçekdağı ilçesini daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz” dedi.


Vali Necati Şentürk’ün Çiçekdağı ziyareti ilçe yöneticileri ile yaptığı görüşme ve vatandaşlarla yaptığı sohbet ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    13°C
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç