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23 Kasım 2017 22:12

2 gün saklandıkları iş hanını soyan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hırsızlık için girdikleri iş hanında 2 gün saklanıp soygun yapan hırsızlar tutuklandı.

2 gün saklandıkları iş hanını soyan hırsızlar tutuklandı

23 Kasım 2017 22:12


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alemdar Caddesi Karaçetin İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.D. (51) ve C.B. (29) İzmit merkezde bulunan iş hanının kapalı olmasını ve güvenliğinin olmamasını fırsat bilerek hırsızlık için içeri girdiler. İş hanında bulunan 15 dükkanın kapısını kırıp 2 gün yaşayan hırsızlar iş hanındaki dükkanlarda bulunan 2 çelik kasayı patlatıp, 50 bin TL nakit para 25 bin TL değerinde saat ,2 çeyrek altın, 1 adet hançer 250 TL bozuk para çaldılar.


Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli H.D. ve .C.B.’nin Ankara’da oldukları tespit edildi. Yapılan operasyonlar neticesinde emlakçı olduğu belirlenen H.D. Keçiören’de emlakçı dükkanında, C.B. ise Batıkent’te bir lokantada köfte yerken yakalandı.


Kocaeli’ye getirilen H.D. ve C.B.Kocaeli Adliyesi’ne götürüldü. Hakim karşısına çıkan H.D. ve C.B.’nin tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca şüpheli H.D.’nin 4, C.B.’nin ise 17 adet hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.




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