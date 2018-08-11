2. Kafkasya Yaz Şenlikleri başladı

Kafkasya Yaz Şenlikleri başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenliyor. Gürcü ve Çerkezler’in oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı ve Kocaeli’nde üç gün sürecek şenlik başladı. İlk günde Öykü Gürman konseriyle vatandaşlar eğlenirken, yöre halkı da şenliğe yoğun ilgi gösterdi. Gölcük ilçesi Şevketiye köyünde düzenlenen şenliğin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Gölcük ve Köyleri Dernek Başkanı Ergün Uzuner, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik açılışında konuşan Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Gerçekten çok güzel bir yerde bu şenlik düzenleniyor. Kafkasya coğrafi acıdan önemli ve stratejik bir yere sahiptir. Kafkas halkları hem ülkemiz için hem de Kocaeli’miz için önem arz ediyor. Kafkas halklarının kültürünü yaşatması bizim için bir görevdir. Kocaeli bir kültür ve dünya kentidir. Biz sizlerin kendi kültürünüzü yaşatmak ve daha sonra ki kuşaklara aktarmanız için hep destek verdik. İnşallah bundan sonrada destek vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Yöre halkının ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenliğin ilk gününde, Büyükşehir Belediye Mehteran takımının sahne almasıyla başladı. Kafkas halk oyunlarının da sahnelendiği şenlikte, Öykü Gürman sevilen parçalarını seslendirdi. Şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Ayrıca yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.