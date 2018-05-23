Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 11:46

20 bin çocuk Sepaş Enerji ile enerji yolculuğuna çıktı

Sepaş Enerji tarafından İstanbul’da açılan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi, açıldığı günden bu yana 20 bini aşkın çocuk tarafından ziyaret edildi.

20 bin çocuk Sepaş Enerji ile enerji yolculuğuna çıktı

23 Mayıs 2018 11:46


Sepaş Enerji, İstanbul’da bulunan bir AVM’de açtığı Sepaş Enerji Elektrik Merkezi ile 20 bin aşkın çocuğu enerji yolculuğuna çıkardı. 20 bin çocuk Enerji Tasarruf Uzmanı olurken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları öğrendi. Enerjinin üretiminden kullanıcılara kadar olan yolcuğunu görme fırsatı elde eden çocuklar, aynı zamanda karbon ayak izi hakkında bilgi alıp, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını da gözlemledi.


“Sepaş Enerji minik Youtuber’ını arıyor” yarışmasının kazananı olan 9 yaşındaki Sude Erçit de Youtube yolculuğunun ilk videosunu Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde çekti. Sude Erçit’in “ Enerji Uzmanı Oldum” isimli videosu 50 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç