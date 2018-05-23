20 bin çocuk Sepaş Enerji ile enerji yolculuğuna çıktı

Sepaş Enerji, İstanbul’da bulunan bir AVM’de açtığı Sepaş Enerji Elektrik Merkezi ile 20 bin aşkın çocuğu enerji yolculuğuna çıkardı. 20 bin çocuk Enerji Tasarruf Uzmanı olurken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları öğrendi. Enerjinin üretiminden kullanıcılara kadar olan yolcuğunu görme fırsatı elde eden çocuklar, aynı zamanda karbon ayak izi hakkında bilgi alıp, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını da gözlemledi.

“Sepaş Enerji minik Youtuber’ını arıyor” yarışmasının kazananı olan 9 yaşındaki Sude Erçit de Youtube yolculuğunun ilk videosunu Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde çekti. Sude Erçit’in “ Enerji Uzmanı Oldum” isimli videosu 50 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.