Akademi Lise’den üniversite adaylarına “Doğru Tercih” desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde lise öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim veren Akademi Lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda başarılı olan öğrencilere üniversite ve bölüm seçimlerinde doğru tercih yapmaları için ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor. Tercihler, uzman rehber öğretmenler tarafından gerçekleştirilirken bu hizmet öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

İzmit, Karamürsel, Gölcük, Gebze ve Derince ilçelerinde hizmet veren Akademi Lise, üniversite tercih döneminde adeta öğrenci akınına uğradı. Üniversite tercihlerini Akademi Lise’de gerçekleştiren öğrencilere, 2018 YKS tercih kılavuzunda yer alan Tablo 3 ve Tablo 4’te seçecekleri 2 ve 4 yıllık bölümler hakkında bir ön bilgilendirilme yapılıyor. Öğrenciler böylelikle uzman rehber öğretmenler ile birlikte ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden kolaylıkla başvurularını gerçekleştiriyor.