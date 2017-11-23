Akademi Üniversitesi başvurularında son gün Cumartesi

Eğitimler her zaman olduğu gibi birbirinden önemli akademisyenler tarafından verilecek. Üniversite öğrencilerinin akademik kariyeri için son derece önemli olan Akademi Üniversite’deki eğitimler tamamen ücretsiz olacak. Akademi Üniversite yeni dönemde, Hukuk, Siyaset, İslami ilimler, kişisel gelişim, Yeni medya, iktisat, Tarih, Medeniyet ve yabancı diller olmak üzere 9 ayrı alanda eğitim verecek.

Akademi Üniversite bünyesinde verilecek olan eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen üniversiteli öğrenciler için son başvuru tarihi ise 25 Kasım Cumartesi günü sona eriyor. Öğrencilerin bu tarihe tarihine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresinden kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştirmesi gerekiyor.