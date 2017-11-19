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19 Kasım 2017 21:10

Alkollü sürücü karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çalıştı, kazada bir kişi yaralandı.

Alkollü sürücü karşı yönden gelen otomobile çarptı: 1 yaralı

19 Kasım 2017 21:10


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen Burhanettin K. kontrolündeki 34 UE 3546 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolun karşı şeridinden gelen Adnan E. İdaresindeki 41 D 0024 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle Burhanettin K. kafasına aldığı darbenin etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan Burhanettin K., daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ise kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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