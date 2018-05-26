Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli yaralandı

Kaza Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametinden Karamürsel istikametine seyir halinde olan Murat F. idaresindeki 41 BK 619 plakalı otomobil, benzin istasyonundan çıkarak Karamürsel istikametine seyir halinde olan 41 JC 776 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Yasin E. yolun kenarına düşerken, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Olayı gören benzin istasyonu çalışanları hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yasin E.’yi Karamürsel Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza sonrası alkol testi yapılan otomobil sürücüsü, 233 poromil alkollü çıktı. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları kazaya sebep olan sürücünün aşırı derecede alkollü olması nedeniyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü Murat F.’yi gözaltına aldı. Kaza sonrası hurdaya dönen motosiklet ve otomobil olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı.