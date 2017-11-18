Alkollü ve ehliyetsiz yakalanınca polis arabasının camını kırdı

Olay, İzmit ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen A.E.K. (23) aracıyla başka bir araca çarptı. Karşı taraf, şikayetçi olacağını söyleyerek polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri iddiaya göre kaza yapan şahsın alkollü ve ehliyetsiz olduğunu tespit ederek, gözaltına almak istedi. Bu sırada gözaltına alınmak istemeyen A.E.K., yumruğu ile polis arabasının camına vurarak kırdı. Olay sonrası polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesine getirilen A.E.K. buradaki işlemlerinin ardından karakola götürüldü.