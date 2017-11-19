Arı Yetiştiriciliği Kursu başladı

Şimdiye kadar 4 kez açılan ve 150’den fazla kişinin belge almaya hak kazandığı ve 5.’incisini açtığı Arı Yetiştiriciliği Kursuna 54 kişi katılıyor. İzmit Belsa Plaza9. katta başlayan kursun 80 saatlik olduğu ve kurs sonunda katılımcılara sertifika verileceği açıklandı.

Kocaeli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan’ın verdiği kursta bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, arı ürünleri üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler ve gezginci arıcılık ile arı sağlığı konularında bilgi veriliyor. Kursta anlatılanların ayrıca arazide uygulamalı olarak kursiyerlere gösterileceği de kaydedildi.