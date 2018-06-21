“Asalet Kumkuması’’ seyirciyle buluşuyor”

Kocaeli Şehir Tiyatroları 2018-2019 sezonu için planlanan “Asalet Kumkuması” oyununun provalarında sona gelindi. Asalet Kumkuması tiyatro oyunu 29 Haziran’da “Tır Tiyatrosu” ile seyirciyle buluşacak.

Pervin Atamert tarafından, Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlanan “Asalet Kumkuması” oyununun provalarında sona geliniyor. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği oyun, 29-30 Haziran, 1-2 Temmuz tarihlerinde Tır Tiyatrosu ile seyirciyle buluşacak. “Asalet Kumkuması”, aynı zamanda 2018-2019 sezonunun açılış oyunu olarak Ekim ayının ilk haftasından itibaren SDKM Büyük Sahne’de sahnelenecek. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Şehir Tiyatroları, 2018-2019 sezonunda, bu oyunun yanı sıra 2 yeni oyunla ve pek çok geçmiş sezon oyunuyla perdelerini açacak.