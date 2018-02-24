Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’tan ABD’nin kararına tepki

Bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu ortada“ dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki Trabzon Tanıtım Günleri’ni ziyaret etti. Ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadetttin Hülagü, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu da hazır bulundu. Başbakan Yardımcısı Işık, fuar içindeki stantları tek tek gezerek vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. TİSAŞ standını ziyarete eden Işık, yerli yapım silahlar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

“Bu kararın bölge barışına açıkça bir tehdit olduğu ortada”

Ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu kararın bölge barışına hiçbir şekilde olumlu etkisi olmayacağı açık. Bölge barışa açıkça bir tehdit olduğu ortada. ABD’nin aslında uluslararası toplumun bu kadar açık iradesine rağmen, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın açık ve net tavrına, BM’nin açık ve net tavrına rağmen böyle bir kararı alması çok üzücü ve gelecek açısından da kaygı verici. Bu karar bölge barışına hiçbir şekilde katkı sunmayacak. Aksine bölgedeki mevcut sıkıntıyı daha da arttıracak. Ümit ediyoruz karardan dönülür. Bu biraz da Amerikan iç politikası ile de alakalı. Maalesef iç politikanın yansımalarını da zaman zaman görüyoruz. Bu da Amerikan iç politikasının bir yansıması” dedi.