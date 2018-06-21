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21 Haziran 2018 09:02

Başbakan Yardımcısı Işık, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen gençlerin rozetlerini taktı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen 80 gence rozetlerini taktı.

Başbakan Yardımcısı Işık, İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen gençlerin rozetlerini taktı

21 Haziran 2018 09:02


Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, burada AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy’la birlikte İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen eski İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Saka ve beraberindeki gençlere rozetlerini taktı.


Programda kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Gençlik doğrunun, gerçeğin, hakkın peşinde koşmaktır. Gençlerin gördükleri bir yanlış karşısında hayır demeleri gayet doğaldır. Pek çok insanın iyi niyetle çıktığı yolda nelerin yaşandığını değerli arkadaşlarımız yakinen müşahede ettiler. ’Biz bu yolu sizinle yürümek istemiyoruz’ dediler. Bundan sonrası ’Şunu aldılar, bunu verdiler’ gibi yakıştırmalar maalesef bu insanların da aslında biraz zihin dünyasının bir yansıması. Gençler siyasette hesap yapmazlar ama siyaseti hesap üzerine kuranlar da gençleri anlayamazlar" dedi.


Konuşmanın ardından program basına kapalı olarak devam etti.




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