Başbakan Yıldırım, Kocaeli Erzincanlılar Derneği’nin açılışını yaptı

Gölcük Tersanesi’nde ’Murat Reis’ denizaltısının ilk kaynak töreni ve AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi için Kocaeli’ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, kentteki son ziyaretini Kocaeli Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yaptı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve dernek yönetiminin de hazır olduğu programda açılış kurdelesini kesen Başbakan Yıldırım, “Kocaeli Erzincanlılar, can Erzincanlılar Derneğinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel hizmetlere vesile olsun” dedi.

Binali Yıldırım ve beraberindekiler ardından derneğin hizmet binasını ziyaret etti. Yıldırım, dernek başkanı Güven Perçem’e yapacakları hizmetlerden dolayı başarı diledi. Yıldırım, ziyaretin ardından Bursa’ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.