Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 16:52

Başbakan Yıldırım, Kocaeli Erzincanlılar Derneği’nin açılışını yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışını yaptı.

Başbakan Yıldırım, Kocaeli Erzincanlılar Derneği’nin açılışını yaptı

25 Şubat 2018 16:52


Gölcük Tersanesi’nde ’Murat Reis’ denizaltısının ilk kaynak töreni ve AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi için Kocaeli’ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, kentteki son ziyaretini Kocaeli Erzincanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne yaptı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve dernek yönetiminin de hazır olduğu programda açılış kurdelesini kesen Başbakan Yıldırım, “Kocaeli Erzincanlılar, can Erzincanlılar Derneğinin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel hizmetlere vesile olsun” dedi.


Binali Yıldırım ve beraberindekiler ardından derneğin hizmet binasını ziyaret etti. Yıldırım, dernek başkanı Güven Perçem’e yapacakları hizmetlerden dolayı başarı diledi. Yıldırım, ziyaretin ardından Bursa’ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç