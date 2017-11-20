Başiskele’de Endreun Sohbetleri devam ediyor

İsmini Osmanlı’da devlet adamlarının yetiştiği, hem ilmi hem de dini bilgilerin öğrenildiği yer olan Enderun’dan alan Enderun Sohbetleri, gençlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Enderun Sohbetleri kapsamında Başiskele’de düzenlenen sohbete konuşmacı olarak Gazeteci Yazar Dr. Ahmet Anapalı katıldı. Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Muhammet Hanefi Akbulut, Başiskele İlçe Temsilcisi Dr. İlyas Türköz’ün açılış konuşmasının ardından Osmanlı ve Halifelik konulu sohbetinde yazar Osmanlıda halifelik anlayışını anlattı. Program sonunda ise Dr. Ahmet Anapalı “Masada Kaybedilen Vatan” isimli kitabını imzaladı.