Başiskele’de yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor

İlçenin her noktasında imar planlarına göre yol açan, genişletme yapan ekipler ileriye dönük olarak ulaşımı rahat ve sorunsuz bir yapıya kavuşturmak için uğraş veriyor.

2018 yılı yatırım programı kapsamında yol açma ve genişletme çalışmalarına devam eden Başiskele Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına öncelikli olarak talepleri yerine getiriyor. Amaçlarının çalışmaların titizlikle yapılarak kaliteli ve kalıcı olarak kalması sağlamak olduğunu belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, imar planlarına göre dar olan yolların genişletildiğini, bozuk olan yollarında onarım çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti. Çalışmalar kapsamında ekipler Kılıçarslan Mahallesi Nüshetiye Caddesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi Azra Sokak ve Baysal Sokak’ta yol genişletme ve dolgu çalışması gerçekleştiriyor.

Uzun ömürlü beton yollar

Hızla gelişen Kocaeli’nin gözde ilçesi Başiskele’de Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları da sürüyor. Ulaşımın daha sorunsuz sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında beton yol çalışmaları da devam ediyor.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokakları betonla kaplıyor. Bu kapsamda ekipler Yeşilyurt Mahallesi Abdülkadir Geylani ve Hasan Gülay Sokağın yolunu betonla kaplayan ekipler ayrıca Atakent Mahallesi Yavrukuş Sokak, İzgi ve Cudibey Mektep Sokak’ta benzer çalışmayı yaptı. Çalışmaların ardından sokaklar modern bir görünümüne kavuştu.