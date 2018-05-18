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18 Mayıs 2018 12:13

Başkan Ayaz’dan mahalle ziyaretleri

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, mahalle ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ayaz’dan mahalle ziyaretleri

18 Mayıs 2018 12:13


Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Aya, mahalle gezilerini sürdürüyor. Başkan Ayaz, son olarak Vezirçiftliği Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Ayaz’a, ziyareti sırasında Belediyesi Meclis üyeleri İbrahim İbrahimoğlu ile Ali Arslan ve Vezirçiftliği Mahalle Muhtarı Bahattin Aktepe eşlik etti. Ziyaret sırasında hasta ve yaşlılar le bir araya gelen Ayaz, vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlara ilçede yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Ayaz, “Fiziki yolları yaptığımız gibi, gönül yollarını da yapıyor, gönülden gönüle köprüler kuruyoruz” dedi.


Mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Başkan Hüseyin Ayaz’a teşekkür eden mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.




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