Başkan Baran: “24 Haziran’da milletin adamı ile millet bütünleşecek”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlara katıldı. İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini aktaran Başkan İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, İlçe SKM Başkanı Selami Tanış ve ilçe yöneticileri ile birlikte ilk olarak Fatih Mahallesi’nde önce cami cemaatiyle bir araya geldi.

Başkan Baran ve beraberindeki heyet daha sonra ev ziyaretlerinde bulundu. Zityaretleri sırasında Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonrasında yepyeni bir alana gireceğini ifade eden Başkan Baran, “Kararlar daha hızlı alınacak. Türkiye o hantal yapıdan kurtulmuş olacak. İçeride ve dışarıda hem teröristlere karşı hem de bu ülkeyi yok etmek isteyenlere karşı müthiş bir mücadele veriyoruz. Bu seçim, onlara vereceğimiz en güzel cevap olacak” dedi.

“Körfez her zaman AK Parti’ye destek verdi” diyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “AK Parti de Körfez’e sahip çıktı. Yapılan rekor yatırımlarda hükümetimizin desteği büyük. Şimdi bu milletin adamıyla milletin bütünleşmesi 24 Haziran’da olacak. Biz Körfez olarak kendimize inanıyoruz. Kendimize güveniyoruz” diye konuştu.