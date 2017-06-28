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28 Haziran 2017 12:07

Başkan Baran Körfez’in parklarını inceliyor

Körfez Belediyesi büyük parkların yanı sıra seyir parkları ve seyir terasları oluşturarak Körfezlilere yeni yaşam alanları sunuyor.

Başkan Baran Körfez’in parklarını inceliyor

28 Haziran 2017 12:07


Körfez’in ve Hereke’nin en güzel gözüktüğü noktalardan biri olan Ahmed-i Hani Parkı’nda çalışmalar sona doğru gelirken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bölgede Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte incelemelerde bulundu. İlk etabın tamamlandığı ve ikinci etap için çalışmaların aralıksız devam ettiği park ile bölgeye de ayrı bir prestij kazandırmak amaçlanıyor.


Körfez’i cadde, sokak ve parklarıyla birlikte 2023’e hazırladıklarını belirten Başkan Baran, bölgede diğer yapılacak çalışmalarla ilgili olarak da vatandaşlara bilgi verdi. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Baran’a teşekkür ettiler. Başkan Baran park içerisinde oynayan çocuklarla da bir araya gelirken, “En güzel yatırım, geleceğimiz olan çocuklarımıza yapılan yatırım” dedi.




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