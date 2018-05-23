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23 Mayıs 2018 16:32

Başkan Doğan, FETÖ davasını takip etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, beraberindeki heyetle birlikte Kandıra Cezaevi yerleşkesinde devam eden FETÖ davasını takip etti.

Başkan Doğan, FETÖ davasını takip etti

23 Mayıs 2018 16:32


İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kandıra Cezaevi yerleşkesinde görülmekte olan FETÖ davasını takip etti. Doğan’a, Belediye meclis üyeleri Hayrettin Ünlü, İbrahim Elgin, Güzin Taştekin, Aykut Bozkurt, Canan Soylu ve Avukat Halit Çokan eşlik etti. Başkan Doğan duruşma salonu öncesinde yaptığı görüşmede, “15 Temmuz hain darbe girişimine karışanların yargılamaları sürüyor. Bizler yine buradayız. Bütün dileğimiz adaletin tecelli etmesidir. Burada son derece adaletli, şeffaf ve açık bir şekilde yargılama süreci devam ediyor. Sanıkların da tanıkların da savunma avukatlarının da rahat bir şekilde görüşlerini aktardığı yargılama ortamı var. Bu anlamda Türk yargısıyla gurur duyuyoruz. Türk adaletinin bu hain darbe girişiminde bulunanlara gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Bu vatana kastedenlerin cezasını çekmesini, hainlerin yaptığı suçun bedelini ödemesini istiyoruz. Vatan uğruna şehit ve gazi olan kardeşlerimizin kanlarının yerde kalmayacağına olan inancımız sonsuzdur” dedi.




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