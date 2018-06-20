Başkan Doğan, seçim çalışmalarını köylerde sürdürdü

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit’i karış karış gezerek 24 Haziran’daki seçimin önemini anlatmaya devam ediyor. Başkan Doğan bu kapsamda son olarak Kulfallı, Arızlı ve Kabaoğlu köylerine de gitti. Gittiği köylerde vatandaşlara 24 Haziran seçimleri hakkında bilgiler aktaran Doğan, “Bizim köylerimiz Avrupa’nın köylerinden daha güzel. Hem İzmit Belediyesi olarak biz hem de Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla köylerimiz çok daha güzel olacak” dedi.

Ülke ve şehir olarak daha iyi bir konuma gelindiğini ifade eden Başkan Doğan, “Türkiye ye örnek sayısız proje hayata geçirdik, geçirmeye de devam eden bir belediye var. Çünkü esnafına, çalışanına, müteahhidine borcu olmayan, hatta kasasında nakit parası bulunan bir İzmit Belediyesi var. Ülkemiz dünden çok daha iyi. Artık IMF kapılarında dilenen Türkiye yok. Hastanelerimiz tam donanımlı. Eskiden emeklilerimiz banka kuyruklarında çile çekiyorlardı. Bugün artık böyle mi. Emeklimizin ayağına kadar maaşı götürülüyor” diye konuştu.

Konuşmasında ülkenin kolay kolay herkese emanet edilemeyeceğine de dikkat çeken Doğan, “Bu topraklar Türk yurdu olduğundan günümüze kadar ne şehitler verdi, vermeye de devam ediyor. Bugün biri meydanlara çıkmış, Türkiye’ye yönetmek için oy istiyor. Önce sen partine seçil. Sana partini emanet etmiyorlar, ülkemizi mi emanet edeceğiz. Bir diğer hanımefendi de ‘Biz gelirsek şöyle yapacağız, böyle yapacağız’ diyor. 90’lı yıllarda iktidardaydınız. İktidar olduğunuz o dönem gömleğimizi zor kurtardık. Belediyeler maaş veremiyordu. Bu millet siz mi inanacak. Artık, kendi tankını, tüfeğini, uçağını, silahını yapan bir Türkiye var. Ülkemizdeki bu gelişmeden rahatsız oluyorlar. Onlar birini istemiyorsa bizim onu başımızın üstünde taşımamız lazım. Onlar el etek öpen, IMF kapılarında dolanan bir Türkiye istiyor. Ama bizim halkımız buna izin vermeyecek. Türk milleti biliyor ki yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Tayyip Erdoğan yapar” şeklinde konuştu.