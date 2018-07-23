Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 13:01

Başkan Doğan’dan geçmiş olsun ziyareti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan’dan geçmiş olsun ziyareti

23 Temmuz 2018 13:01

Nevzat Doğan, Körfez Sanayi Sitesinde çıkan yangından etkilenen iş yerlerini ziyaret etti.


Akşam saatlerinde çıkan ve büyümeden söndürülen yangından etkilenen Ergün Balata’nı sahibi Ayhan Darcan’a, Sinan Usta işletmesinin sahibi Sinan Çetin’e, Karakaş Oto Makas’ın sahibi Murat Karakaş’a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulanan Başkan Doğan’a İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan da eşlik etti. Doğan, olayda herhangi bir can kaybının olmamasının teselli kaynağı olduğunu söyleyerek iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç