Başkan Karabacak, seçim turunda

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi ilçedeki seçim çalışmalarına devam ederek vatandaşlardan destek istiyor. Beraberinde eşi Teslime Karabacak, AK Parti Darıca Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ve partililerle birlikte Osmangazi Mahallesi’nde vatandaşlara karanfil dağıtarak hasbihal eden Başkan Karabacak, vatandaşların AK Parti’ye olan sevgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Karabacak, seçimin ilk turda biteceğine olan inancını dile getirerek, “Ülkemizin değişik yerlerinde yapılan anket sonuçları seçimin ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferiyle sonuçlanacağını gösteriyor. Seçim günü yaklaştıkça partimizin oylarında artışların yaşandığına şahit oluyoruz. Çok şükür milletimiz her geçen gün gerçekleri daha iyi görüyor. Halkımız yanında olanı da karşısında olanı da görerek oy tercihlerini bu yönde kullanıyor. Bizlerde Darıca’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye en güçlü şekliyle desteğimizi vererek, güçlü yarınlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 25 Haziran sabahı ülkemizin ve ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında çok daha güçlü bir Türkiye olacak” diye konuştu.