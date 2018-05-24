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24 Mayıs 2018 11:37

Başkan Karaosmanoğlu, Kağıtsporlu sporcuları ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, uluslararası turnuvalarda derece elde eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporcuları makamında ağırlayarak tebrik etti.

Başkan Karaosmanoğlu, Kağıtsporlu sporcuları ağırladı

24 Mayıs 2018 11:37


Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, uluslararası müsabakalarda derece yapan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularla bir araya geldi. Judo Ümitler Avrupa Kupası Şampiyonları Buket Karabulut, Merve Azak, ve Müberra Güneş ile Büyükler Türkiye Şampiyonu olan Tuğçe Beder, Eskrimde Uluslararası Çocuk Turnuvası birincisi Duru Fazlıoğlu, Türkiye Trap Şampiyonu Murat İlbilgi, Antalya Yağlı Güreşleri Şampiyonu Barış Bayev, Karate Balkan Şampiyonasında derece elde eden Ayşenur Bekler, Hiranur Temizel, Gülsen Demirtürk, Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa Şampiyonasında kürsüde yer alan Tuğba Yenen, Engelli branşlarında Türkiye Şampiyonu olan Tolga Işık, Selami Altun, Meryem Yıldırım, Can Doğan Gümüş, Eyüp Ekmekçi, Yavuz Acar, Havva Alyurt, Kubilayt Şahin de ziyarette hazır bulundu


Sporcuları makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, “Türkiye’nin gururusunuz. Sizler ülkemizdeki her gence örneksiniz. Mutlu olduğunuzu görmek ve yaşama dönük inancınız bana enerji verdi. Spor yaptığınız branşlarda Milli takımlara seçilerek damgamızı vurmalıyız. Kocaeli olarak gerekli altyapı ve sporcuya sahibiz” dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor denildiğinde akla “Çalışma, disiplin ve üstün başarı” geldiğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Amatör spor branşlarına verdiğimiz destek doğrultusunda 2004 yılından itibaren faaliyet alanlarımızdaki branş sayısını artırdık. Şimdi de bu çalışmanın karşılığı olarak sporcularımızı burada ağırlıyoruz. İnanıyorum ki gelecekte gençlerimiz çok daha büyük başarılara imza atacaklardır” şeklinde konuştu.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ise son buldu.




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