Başkan Karaosmanoğlu, KASKF başkanını konuk etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında ağırladı. Amatör spora verdiği her türlü destek için teşekkür eden KASKF Başkanı Murat Aydın, “Kentimizdeki amatör spor kulüpleri altın çağını sizlerle yaşıyor. Verdiğiniz tüm destekler için bir kez daha size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kocaeli’deki amatör sporun futbol ana başlığı altında toplandığını da ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sporun farklı branşlarında yeni atılımlar yapmalıyız. Bunu çok önemsiyorum. Kentimizdeki her çocuğumuza ve gencimize ulaşmada daha etkin çalışmalar yürütülmelidir. Sokağa bırakılmayan çocuklarımızın sporla birlikte zamanlarını dolu dolu geçirmesine yeni imkanlar tanımalıyız. İşte bunu da yerel yönetimler olarak bizler, sizlerle birlikte yapacağız” diye konuştu.

Toplum ve gençlik için faydalı işlerde bir araya gelmeliyiz vurgusu yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılığın her türlüsünden korumalıyız. Eğitim başta olmak üzere sanat, bilim, kültür ve sporla onları iyi bir insan olarak yetiştirirsek bizlerin en güzel sermayesi bu olacaktır. Bununla birlikte kulüpler birer eğitim yuvası olmalıdır. Şunu belirtmeliyim ki gençlere ilgi gösterecek, onlara değer katacak emekli öğretmenlerimizi kulüplerimizin içine çekmeliyiz” ifadelerini sarf etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi’nin de yer aldığı görüşmede, spor kulüplerinin idarecileri ve görevli antrenörlerin iyi insan yetiştirmede dertli olmasını isteyen Karaosmanoğlu, “Bu dert gençlerimizin daha kaliteli yetişmesine katkı sağlaması olmalıdır. Kulüplerimizdeki asıl amaç şampiyonluk değil, gençlerimizi kucaklamak ve karakterli bir nesil yetiştirmek olmalıdır. Şunu da özellikle ifade etmeliyim ki yüzme kulüplerimizin sayısını artırmalıyız. Yüzme bilmeyen gencimizin kalmasını istemiyoruz. Hep birlikte sürdürülebilir projeler üretmeliyiz. Büyükşehir olarak bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.