Başkan Karaosmanoğlu; “Küçükler sevilsin Büyükler sevinsin”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hafız Muharrem Camisinde kıldığı Bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra Yuvacık Merkez Camisine geçen Karaosmanoğlu, burada da çocuklarla yakından ilgilenirken vatandaşlarla bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Hafız Muharrem ve Yuvacık Merkez Camisinde toplanan çocuklara bayram harçlıklarını da dağıtan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Coşkusuyla gönüllerimize misafir olan Ramazan ayını uğurladık ve Ramazan bayramına kavuştuk. Bayram bereketiyle gelsin, şenlik getirsin, küçükler sevilsin, büyükler sevinsin, eller öpülsün, başlar okşansın, gönüller alınsın, dargınlar barışsın. Bayramımız, bayram olsun inşallah” açıklamasını yaptı.

Ramazan ayının kardeşlik ve merhamet ayı olduğunu da vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, Sıla-i Rahim’in önemine dikkat çekerek, “Aile büyüklerimizi bayramlarda ihmal etmeyelim. Çocukları da sevindirelim” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra anne ve babasını da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.