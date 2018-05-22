Başkan Karaosmanoğlu, şampiyon öğrencileri ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Mustafa Üstündağ Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Şınık, Okul Müdürü Zekeriya Urun ve Türkiye Karate Şampiyonasında birincilik elde eden Zeynep Ceren Şınık, Taylan Cemal Sakin ve Kutay Gökalp’ı makamında kabul ederek tebriklerini iletti. Ziyarette yaptığı konuşmasında her yaştan insanın spor yapması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ücretsiz Spor Okulları projesi bu noktada çok önemli bir yerdedir. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren spor yapmaları gelişimlerine de büyük katkı veriyor. Bizim gücümüz eğitimli ve spor yapan nesillerdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerin koruyacağını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve kollama görevini, sorumluluğunu tazeleme yolunda yeni heyecanların yaşandığı bugünlerde geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve kültürüne sahip çıkan toplumlar, ilelebet yaşama hakkına sahip olacaklar. Bunu da çocuklarımızla ve gençlerimizle başaracağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz yarınlarımızın teminatı, Türk milletinin geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin emanetçileri olarak, şehitlerimizin kanıyla sulanan ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeden, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeden emin adımlarla yürüyecekler. Bizler de aydınlık geleceğe yürürken çocuklarımıza kılavuzluk etmeye yol göstermeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğimiz bugünün çocukları, gençleridir” diye konuştu.

Türkiye’ye sahip çıkacak neslin yetişmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Bu kapsamda oluşturduğumuz Gençlik Kılavuzu’muz ile hem ödül aldık hem de Türkiye’ye örnek bir model daha sunmuş olduk. Gençlik Kılavuzu dediğimiz Bilgi Evleri, Akademi Lise Akademi Üniversite, Gençlik Kampları, gençlik liderleri ve uluslararası öğrencileri de kapsayan, gençleri çok geniş bir çerçevede geleceğe hazırlayan yani gençlere kılavuzluk eden bir oluşum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu oluşum içerisine davet ederek yarınlarını da güvence altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca Karaosmanoğlu, başarı elde eden öğrencileri ayrı ayrı tebrik etti.