Başkan Karaosmanoğlu: ‘Türk dünyasını birleştirmek istiyoruz’’

Düzce’de yapılan toplantıya yedi ülkeden konuklar katılırken, yürütülen çalışmalar ve yapılacak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Düzce’de düzenlenen Türk Dünyası Belediye Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantı önce basın mensuplarının sorularına cevap veren Karaosmanoğlu, “Amacımız, Türk dünyasını birleştirmektir. Dünya’nın çeşitli ülkelerinden binlerce üyemizle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Türk Dünyasını tanıştırmak, kaynaştırmak ve ticareti geliştirmenin yanı sıra tecrübe paylaşımlarımızla yerel kalkınmayı da sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Yurt içi ve yurt dışından TDBB üyesi olan belediye başkanları ile Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, “Türk Dünyası Belediler Birliği olarak gönül coğrafyamızın içerisinde yer alan onlarca ülkede binlerce üyemizle ilişkilerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tecrübe paylaşımları ile şehirlerimizi kalkındırmak gönül coğrafyamızda yaşayan insanlarımıza daha yaşanabilir kentlerin inşasını sağlamak için gayret ediyoruz. Çok güzel şehirlerimizin yanında bilgi birikimleri ile diğer kentlere model olan belediyelerimiz var. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yerel yöneticilerimizi tanıştırıyor, tecrübe paylaşımında bunuluyor ve karşılıklı yardımlaşma ile gönül coğrafyamızdaki şehirlere katkı veriyoruz” ifadelerini sarf etti.

Osmanlı’nın ve Selçuklu’nun eserlerini canlandırma, Türk kültürünü ve eserlerini yayma, anlama çalışmalarımız var diyerek açıklamalarını sürdüren TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün de toplantımızı Düzce Akçakoca’da yapıyoruz. 7 ülkeden misafirlerimiz katıldığı bu yönetim kurulu toplantımızda hayırlı kararlar alacağız. Düzce Belediye Başkanımız Dursun Ay başta olmak üzere bugün bizi burada misafir eden Düzceli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Selçuklu Belediye Başkanı iken Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu’nda 2012’den bu güne kadar görev yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a bir teşekkür plaketi vererek teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, “Uğur Başkanımız inşallah Konya’da her zamanki gibi yine güzel işler yapacak. Kendilerine üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Altay ise, “TDBB üyesi olarak gönül coğrafyamıza hizmet etmiş olmanın büyük mutluluğu her daim yaşadım. Tüm belediye başkanlarıma, özellikle birlik başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Toplantı gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanmasının ardından konuk belediye başkanlarına verilen günün anısına hediyeleşmenin ardından sona erdi. Düzce’de yapılan TDBB Yönetim Kurulu toplantısına Kocaeli’den Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de katıldı