Başkan Köşker Diyarbakır’da

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ekibi ile birlikte Diyarbakır’a gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ekibi ile birlikte Diyarbakır’a gitti. Eşi Ragibe Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Diyarbakır’a giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ilk durağı Diyarbakır Valiliği oldu. Kocaeli eski Valisi ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu beraberindeki heyet ile birlikte makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebzeli hemşerilerinin selamlarını Vali Güzeloğlu’na iletti.

Silvan’da Gebze Belediyesi katkılarıyla hayata geçirilen projeler hakkında Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na bilgi veren Başkan Köşker, daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı beraberindeki heyetle birlikte makamında ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyecilik çalışmaları ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine Gebze Belediyesi tarafından kazandırılacak projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, daha sonra Silvan’a gitti.

Silvan’da ilk olarak Ak Parti Silvan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Köşker, parti binasındaki ziyaretin ardından, ilçede Gebze Belediyesi tarafından verilecek kardeşlik ve birlik iftarı öncesi Silvan Kaymakamı ve Silvan Belediye Başkan Vekili Adem Çelik’i makamında ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, son olarak ilçede esnaf ziyaretleri yaparak, Ramazan aylarını etti.