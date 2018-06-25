Başkan Köşker’den Gebzelilere teşekkür

Bu kutlu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde üstün bir başarı göstererek Türkiye geneli ortalamasının çok üstünde bir oy oranı ile iradesine sahip çıkan Gebzeli hemşerilerine teşekkür etti. 24 Haziran’da gerçekleşen seçimde Gebzeli seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 63,45 oranında oy verdi. Düzenlenen kutlanmada seçim sonuçlarını değerlendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de iradesine sahip çıktı ve ‘Devam’ dedi. Gebzeli hemşerilerimiz verdiği oylarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak destek oldu. Ben bir kez daha Gebzeli hemşerilerime, Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadıkları için ve daha güçlü bir ve şaha kalkmış bir Türkiye’ye ‘Devam’ dedikleri için teşekkür ediyorum.

“Bu seçim şüphesiz sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir seçim değildi” ifadelerine yer veren Köşker, “Bu seçim tüm dünya mazlumlarını, haksızlığa uğrayanları ilgilendiren bir seçimdi. Allah’a şükürler olsun ki tüm dünyadaki mazlumların her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Tüm mazlumların yüzü 24 Haziran akşamında güldü. Onların ve sizlerin duaları, desteğiniz sayesinde bir seçimi daha kazandık. Geçmiş tarihimize baktığımız zaman tarihi liderlerin yazdığını görüyoruz. Bizde bu akşam bir tarih daha yazdık. Sizlerin sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarih daha yazdı ve tarihi bir zafere imza attı. Allah hepinizden razı olsun bu kutlu yürüyüşte bizleri yalnız bırakmadığınız için. Ben bir kez daha Gebzeli hemşerilerime, Kocaeli’ye, Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları Türkiye’ye ve dünyaya hayırlı olsun” diye konuştu.