Başkan Toltar: “İnsanımızın sıkıntısı varken ben rahat edemem”

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Dilovalılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret eden vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Toltar, “Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Dilovası’nın daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Dilovası’nı kültürün, sporun, ekonominin, huzurun ve konforun cazibe merkezi haline getirmek için ekip arkadaşlarımız ile bütün mesaimizi yepyeni projeler üretmek için harcıyoruz. Hiçbir Dilovalı kardeşimizi birbirinden ayırmıyoruz. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Birimizin başına bir şey gelse, ayağına bir çivi batsa bundan en çok ben rahatsız olurum” şeklinde konuştu.

Dernekleri, STK’ları, camileri ve esnafı da ziyaret eden Başkan Toltar, “Biz her daim halkımızın içinde olmak durumundayız. Bizim insanlarımızın bir sıkıntısı varken, ben rahat edemem, rahat uyuyamam. Dilovası halkının hizmetkarı olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur" açıklamalarında bulundu.