Başkan Üzülmez Cemiyetlerde

Başkan Üzülmez, genç çiftleri tebrik ederek hediyelerini verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun nikahını kıydığı Akşemsettin Bilgi Evi eğitmenlerinden Gökçe Kıdık ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Mehmet Avcu’nun SEKA Deniz Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün cemiyetine katıldı. Nikah şahitleri arasında Başkan Üzülmez’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Baylam, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da yer aldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Müdürlüğü personeli Didem Gökbulut’un oğlu Bartu Gökbulut’un Kuruçeşme Teras Kafe’de düzenlenen sünnet cemiyetine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’de katıldı. Gökbulut ailesini tebrik eden Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye meclis üyelerinden Nurdane Erişti’nin kızı Tuğba Erişti ile Hüseyin Bozkır’ın İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde düzenlenen nişan töreninde yüzükleri taktı. Allah tamamına erdirmeyi nasip etsin diyerek genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ın şahit olduğu Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden Ali Akbaş’ın kızı Ayşenur Akbaş ile Sercan Özbozkurt’un Gün Batımı Piknik Alanı’nda düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ın şahitliğinde Kartepe Belediyesi meclis üyesi Nebahat Kılıç’ın oğlu Mustafa Kılıç ile Ayşenur Yılmaz’ın Büyük Derbent Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik ederek, bir ömür mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kartepe Suadiye Mahallesi sakinlerinden Fikri Çat’ın oğlu Tevfik Çat ile Seda Kara’nın Saray-ı Zadem’de düzenlenen törenle nikahlarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden Serhat Yılmaz ile Rabia Şişman çiftinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez ömür boyu mutluluk dileğiyle hediyesini verdi.