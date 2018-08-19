Bayramda parkomatlar ücretsiz

Kurban Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 21-24 Ağustos günlerini kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.