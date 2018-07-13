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13 Temmuz 2018 14:01

Belsa Plaza’da Kocaelispor Bayrağı dalgalanıyor

Kocaelispor’a destek amacıyla tüm şehirde başlatılan bayrak kampanyasına İzmit Belediyesi’nden de destek geldi.

Belsa Plaza’da Kocaelispor Bayrağı dalgalanıyor

13 Temmuz 2018 14:01


Kocaeli Spor’a destek amacıyla tüm şehirde yeşil siyah bayraklar dalgalanıyor. Kampanyaya İzmit Belediyesi’nden de destek geldi. İzmit Belediyesi de Kocaelispor’a destek vermek amacıyla Belsa Plaza’ya Kocaelispor Bayrağı astı. İyi günde, kötü günde her zaman Kocaelispor’un yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Doğan “Kocaelispor, bu şehrimizin en büyük markasıdır. Biz, belediyemizin gücü nispetinde yeri geldiğinde Kocaelisporumuz sahasız bırakıldığında Yahyakaptan Altyapı Tesisleri’ni onlar için yaptık, yeri geldi Cephanelik Stadı’nı verdik, yeri geldi prim verdik, malzemelerini verdik, kritik deplasmanlarına kafileyle gittik, ihtiyaç oldu otobüs kiraladık, belediyemizin servis otobüslerini tahsis ettik, şimdi Yahyakaptan tesislerine ilave veli bekleme eki yapıyoruz. Kulüp başkanımızın ve yönetiminin gayretlerini takdir ediyoruz, destek vermeye de devam edeceğiz” dedi.


Kocaelispor’un siyasetten uzak tutulup, herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini de belirten Başkan Doğan “Takımımızın sadece belediyelerin değil tüm şehrin samimice desteklemesini ve hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. Herkes tarafından gerekli desteğin verilmesi halinde İzmit sevdalıları, İzmit’in çocukları Kocaelispor’u hak ettiği yere getirecektir. Bu takımın hak ettiği yer Süper Lig’dir. Herkesi Kocaelispor’a destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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