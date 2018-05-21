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21 Mayıs 2018 13:25

Bilim Merkezi-Seka Devlet Hastanesi arasına alternatif yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tramvay hattı nedeniyle Sekapark’ta kapanan yol yerine Bilim Merkezi ve Seka Hastanesi arasında alternatif bir yol oluşturdu.

Bilim Merkezi-Seka Devlet Hastanesi arasına alternatif yol

21 Mayıs 2018 13:25


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark’ta ulaşım için alternatif bir yol oluşturdu. Daha önce Kültür Evleri ve demiryolu arasında bulunan yol, Bilim Merkezi-Kültür Evleri ve Seka Hastanesi yanından ulaşım sağlıyordu. Mevcut yolun tramvay hattı güzergahı haline getirilmesi ile ulaşım farklı bir güzergaha alındı. Bilim Merkezi önünden başlayan yeni güzergah Sekapark’ı buradan Seka Devlet Hastanesi önüne çıkan taş yola bağlıyor. Bu güzergahı kullanan vatandaşlar D-100’e ulaşabiliyorlar. Alternatif olarak oluşturulan yol bölümü asfaltlanarak, Kültür Evleri tarafındaki kaldırım parkeyle kaplandı. Yolda ayrıca aydınlatma direkleriyle gece ışıklandırılması yapıldı.




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