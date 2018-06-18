Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 12:19

Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’nin yaz programı belli oldu

Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nde yaz aylarında düzenlenecek olan etkinliklerin programı belirlendi.

Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi’nin yaz programı belli oldu

18 Haziran 2018 12:19


Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’nde güz döneminde olduğu gibi, yaz döneminde de faaliyetlerine devam ediyor. Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak. Verimli bir şekilde geçecek yaz etkinliklerinin programı belli oldu.


Yaz döneminde de devam edilecek etkinliklerde “Bilim Atölyeleri Yaz Akademisi”, “Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Yaz Akademisi” ve “Gökyüzü Gözlem Şenliği” ana başlıkları altında birçok farklı etkinlikler yapılacak. Kocaeli Bilim Merkezi Atölye alanında yapılacak olan etkinliklere katılımcı sayısı 240 kişi olacak. Etkinliklere 6-13 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.


Tarihin birçok anısını günümüze taşıyan Seka Kağıt Müzesi de yaz dönemini dolu dolu geçirecek. Yaz akademisi çerçevesinde ahşap, krigami, hama boncuk, makedo ve keçe gibi birçok atölye etkinliği yapılacak. Hafta içi her gün devam edecek etkinliklere, 6-10 yaş arasındaki 320 kişi katılabilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç