Bir anda geri gelen araç, arkasındaki adama çarptı

Meydana gelen kazada yaşlı adam yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Koaceli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Hayri E. (66) idaresindeki 41 HA 024 plakalı araç, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken 4 yol mevkine geldiği sırada dönemeyerek geri manevra yaptı. Bu esnada yoldan karşıya geçmekte olan Kerem P. (71) isimli yaşlı adama çarptı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Hayri E. tedavi altına alınırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.