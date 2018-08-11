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11 Ağustos 2018 14:23

Büyükşehir’den Kartepe’de yol yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde önemli bir güzergah olan Atatürk Caddesi’nde yenileme çalışması yapıyor.

Büyükşehir’den Kartepe’de yol yenileme çalışması

11 Ağustos 2018 14:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun olarak kullanılan caddeler elden geçirilerek ulaşım konforlu hale getiriliyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Kartepe bölgesinde yoğunlaştırdığı çalışmalarda caddeleri yeniliyor. Kartepe Atatürk Caddesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında cadde tamamen elden geçiriliyor. Yaklaşık bin metre uzunluğundaki cadde zemininden kaldırımına kadar yenileniyor. Caddeye toplamda bin 500 ton aşınma asfaltı seriliyor. Cadde boyunca uzanan kaldırımlarda ise toplam 2 bin metrekare parke kullanılıyor.


Çalışma yapılan Atatürk Caddesi, Çuhane Caddesi üzerinden Kartepe ilçe merkezine ulaşım sağlayan alternatif bir güzergah olma özelliğini taşıyor. Cadde devamında Kazım Karabekir Caddesi üzerinden şehir merkezine ulaşım sağlarken, Bağdat Caddesi üzerinden de Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar ulaşım sağlanmasında önemli bir geçiş güzergahı olarak işlev görüyor.




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