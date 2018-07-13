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13 Temmuz 2018 13:58

Büyükşehirli pehlivanlar Kırkpınar’da

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü pehlivanları, 657.

Büyükşehirli pehlivanlar Kırkpınar’da

13 Temmuz 2018 13:58

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye gitti.


Türk güreşinin en büyük organizasyonu tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başladı. 657’ncisi düzenlenecek olan Kırkpınar yağlı güreşleri, üç gün boyunca devam edecek. Edirne Sarayiçi’nde düzenlenecek olan Geleneksel Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu yağlı güreşçiler Edirne’ye gitti. Türkiye’nin en büyük yağlı güreş organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 40 pehlivan ile katılıyor.


Türkiye’nin en iyi başpehlivanının belirleneceği tarihi Kırkpınar güreşlerinde güreşçiler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri şampiyonluk için çimene çıkacaklar. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Faruk Akkoyun başpehlivanlıkta Türkiye’nin en iyisi olmak için güreşecek. Başaltında Tanju Gemici, Emre Gürbüz, Ercan Gençdoğan, Ali İmamoğlu, Hamit Altun, Rıfat Poyraz, Kazım San ve Abdullah Kaçmazoğlu mücadele edecek diğer isimler olacak.


Kağıtspor, ayrıca büyük ve orta boyunda Mustafa Arslan, Refik Öner, Muhammet Emin, Mehmet Budak, Oğuzhan Tekmen, Alparslan Tekmen ve küçük orta küçük, deste, tozkoparan, ayak, teşvik, minik boylarında birçok sporcu ile mücadele verecek.




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