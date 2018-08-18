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18 Ağustos 2018 13:07

D-100’deki yeni duraklar hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100’de toplu taşıma araçları için oluşturduğu ilave şerit, hizmete girdi.

D-100’deki yeni duraklar hizmete girdi

18 Ağustos 2018 13:07


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100’de yer alan Adnan Menderes Üst Geçidi İle Turgut Özal Üst Geçidi arasındaki Ankara istikametinde toplu taşıma araçları için oluşturulan ek şeridin çalışmalarını tamamladı. Yeni yapılan ek şerit toplu taşıma araçları tarafından 17 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kullanılmaya başlandı. Toplu taşıma araçları açılan yeni şeritteki duraklarda yolcu iniş-binişi yapmaya başladılar. Yapılan uygulama sonucunda D-100 Ankara istikametinde meydana gelen trafik sıkışıklığının azaldığı görüldü.


D-100 Ankara yönünde 80360- Adnan Menderes Durağını kullanan İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Adapazarı ve Sapanca hatlarında çalışan toplu taşıma araçları yolcu bindirme durağı Adnan Menderes Köprüsü ile Mimar Sinan Köprüsü arasında yeni yapılan Yeni Cuma durağına alındı. Bu durağı kullanan toplu taşıma araçları ve vatandaşlar yeni yapılan Yeni Cuma durağından indi bindi yapacaklar.


Ayrıca D-100 Ankara Yönü Turgut Özal Köprüsü batısında yer alan 80362 Eski Vilayet Durağı, yolcu indirme ve bindirmeye kapatıldı. Bu duraktan ulaşım sağlayan toplu taşıma araçları ve vatandaşlar yeni yapılan Yeni Cuma duraklarını kullanacaklar.


D-100 Ankara yönünde 80361- Adnan Menderes-Batı Durağını kullanan Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası, Körfez, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havaalanı toplu taşıma araçları yolcu indirme durağı Mimar Sinan Köprüsü bitiminde yeni yapılan Yeni Cuma iniş durağına alındı. D-100 Ankara yönünde personel, okul servis araçları ve Kocaeli-İstanbul arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar da yolcu indirmede yeni yapılan Yeni Cuma iniş durağını kullanacaklar.




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