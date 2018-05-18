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18 Mayıs 2018 15:40

Darıca Zabıtası Ramazan ayında denetimlerini arttırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan ayı ile birlikte özellikle halk sağlığını ilgilendiren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Darıca Zabıtası Ramazan ayında denetimlerini arttırdı

18 Mayıs 2018 15:40


Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayıyle bilirkte ilçedeki denetimlerini arttırdı. Konuyla ilgili zabıta yetkililerinden yapılan açıklamada, “Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “özellikle ramazan ayında denetim ekiplerimizin sayısını artırarak, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıda tüketmelerinin sağlanması için bölgemizde bulunan restaurant, pastane, market, gayrı sıhhi işyeri ile eğitim faaliyetlerinin sürdüğü okullarda denetim yapılmıştır” dendi.


Özellikle gıda ve tüketim maddelerinin satışının yapıldığı işyerlerine yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğinin dile getirildiği açıklamada, “Denetimlerde özellikle gıda malzemelerinin depolama alanlarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilirken, ayrıca çalışanların iş önlükleri, boneler ve genel temizlik şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmiştir. Ekmek ve pidelerde gramaj kontrollerine uyulup uyulmadığı, son kullanım tarihi geçen ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı denetimlerden geçirilerek hijyenik şartlara uygun uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılarak haklarında yasal işlem uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca denetimlerde genel olarak işletmelerin kurallara uyduğu, ancak bazı işletmelerde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edilerek bundan sonra da denetlemelerin periyodik olarak devam edileceği belirtildi.




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