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16 Ağustos 2018 15:04

Darıca’da bayram öncesi denetimler arttı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi özellikle gıda ve üretim üzerine faaliyet gösteren işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Darıca’da bayram öncesi denetimler arttı

16 Ağustos 2018 15:04


Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde incelemelerine hız kazandırdı. Ekip sayılarını arttıran Darıca Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıda tüketmelerinin sağlanması için ilçede bulunan fırın, restoran, pastane, market ve gayrı sıhhi işyeri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle gıda malzemelerinin depolama alanlarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilirken, ayrıca çalışanların iş önlükleri, boneler ve genel temizlik şartlarına uyulup uymadığı da denetimlerden geçirilerek hijyenik şartlara uygun uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılarak haklarında yasal işlem uygulandı.


Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerde genel olarak işletmelerin kurallara uyduğu, ancak bazı işletmelerde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edilerek Kurban Bayramı boyunca denetlemelerin devam edeceği belirtildi.




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