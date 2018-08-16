Deprem çalıştayında Büyükşehir Başkanından önemli uyarı

Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayının açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Biz kendi ellerimizle bu binaları yapıyoruz. Kendi mezarımızı kazıyoruz, o enkazın altına kendi ellerimizle giriyoruz" dedi.

Deprem ve kentleşme üzerine birçok uzman ve akademisyen panelistin katıldığı, 5. Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı başladı. Açılış töreniyle başlayan çalıştay üniversite, siyaset ve birçok ilgili kesimden ilgi görüyor. Kocaeli Ticaret Odasında başlayan çalıştay, 3 oturum şekliden gerçekleştirilecek. Çalıştayın açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu , kurumların yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne deprem araştırmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür eden Gebze Üniversitesi Rektör Muhammed Hasan Aslan, imzalanan Kocaeli İli Afetlerin Azaltılmasında Akılı Kent Uygulamaları Projesi hakkında bilgiler aktararak,“Hızlı, güvenli veri sağlamak, alt yapı oluşturmak amacıyla bir proje oluşturduk. Proje teklifinde sadece doğal afetler değil, aynı zamanda bölgedeki sanayi yoğunluğunu da göz önüne alarak teknolojik afetleri proje kapsamında ele aldık. Proje konu itibari ile yerel yönetim ve üniversite arasında yapılan ilk çalışmadır. Bunun gururunu da yaşıyoruz. Proje diğer şehirlerimiz için de önem teşkil edecektir. Umarı bu proje başarısız olduktan sonra diğer illerimize ve yurtdışına bu modeli ihraç edebileceğiz” dedi.

“Önemli bir mesafe aldık ama hala yeterli değil”

Çalıştayın açılış töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu ise 17 Ağustos depreminde çok acılar çektiklerini ve kendi akrabalarından da vefat edenlerin olduğunu belirterek, “Milli seferberlikle biz bu konuda aklımızı kullanarak, tecrübeyle yaşadığımız acıları azaltmamız gerekiyor. Büyük acı yaşadık. Bu ibret alınmazsa gelecekte de büyük acılar yaşanacak. ‘Allah bir daha bize bu acıyı yaşatmasın’ diyoruz ama pek geçerli bir dua değil bu. Biz hazırladık bunu. Biz tedbirimizi alalım. Belki o zaman yaşadığımız bu acıların yüzde 10’nu yaşamayız. Bunu yüzde 90 azaltabiliriz. Şu anda öyle bir deprem olsa biz o acının yüzde 10’nu yaşarız. Önemli bir mesafe aldık ama hala yeterli değil. Bilgiyi, tecrübeyi, teknolojiyi iyi ve yerinde kullanacağız. Bunları kullandığımız zaman deprem felaket olmaktan çıkar. Deprem aslında akılla ilgili şeydir” diye konuştu.

“Kendi mezarımızı kazıyoruz”

İnsanlar tarafından yapılan ihmaller sonucunda birçok insanın depremlerde hayatını kaybettiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Bina yok, çayırda duruyoruz. O zaman bir şey olmaz. Ama yaptığımız yapılar bize mezar oluyor. Bunu biliyoruz. Hırsızlıkla, cahilliğimizle, düşmanlığımızı yenerek bu felaketleri aşacağız. Burada kader suçlu değil, bize bu acıyı Allah yaşatmıyor. Biz kendi ellerimizle bu binaları yapıyoruz. Kendi mezarımızı kazıyoruz, o enkazın altına kendi ellerimizle giriyoruz. Bunu yaşamamak için Belediyede görevli mühendisinden, Cumhurbaşkanlığından aşağıya doğru halkla biz elimizden geleni yaptığımız zaman bu acıları yaşamayız” şeklinde konuştu.

Birçok konu ele alınacak

KOTO Meclis Salonunda başlayan olan çalıştay, üç oturum halinde yapılacak. Çalıştayda Stratejik Afet Eylem Planları, Afetlerin Ruh Sağlığı Boyutları ve Stratejik Afet Eylem Planlarının Kocaeli Uygulamaları olarak belirlendi. Çalıştay kapsamında Afet Yönetiminin Stratejik Dönüşümü, Afetlerde Kızılay’ın Rolü, Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri, Olası Depremlerin Kocaeli’ye etkileri, Türkiye’de depremler ve ruh ve toplum sağlığı çalışmaları, afet sonrası psikososyal hizmetlerde kanıta dayalı yaklaşımlar ve araştırma sorunları, afet zararlarının azaltılmasında akıllı kent uygulaması, çok Bandlı InSAR ve GNSS Tekniği İle Doğu Marmara’nın İzlenmesi, Türkiye kıyılarında tsunami tehlikesi ve tsunami erken uyarı sistemleri, Büyükşehir’in afetlere müdahale kapasitesi - 99 tecrübesi ve mevcut durumun irdelenmesi konularında bilgilendirmeler yapılacak.

Çalıştayda nemli isimler yer alıyor

Deprem, toplum sağlığı ve diğer afet durumlarıyla ilgili birçok konunun ele alınacağı çalıştaya yerli ve yabancı birçok uzman isim katılıyor. Panelistler arasında Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi’nden Alessandro Annunzıato, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Tamer Aker, İngiltere Polis Teşkilatı Danışmanı Piskiyatrist Prof. Dr. David A. Alexander ve Türk Kızılay’ından Doç. Dr. Cengiz İpek gibi birçok önemli isim bulunuyor.