yıl dönümünde, depremin merkez üssü olan Gölcük’te hayatını kaybedenler deprem şehitleri anıtı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Vatandaşlar o gece yaşadıklarını anlattı.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Gölcük Kavaklı sahilinde, depremin 19. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Depremin meydana geldiği an olan 03.02’de vatandaşlar, büyük kayıpların yaşandığı Kavaklı sahilindeki deprem şehitleri anıtı önünde toplandılar. Anma törenlerine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmeci ve vatandaşlar katıldı. Sahili dolduran vatandaşlar, o gece yaşamını yitirenler için dualar ederek, Körfez sularına karanfil attılar.

Anma töreninde konuşan ve depremin Gölcük halkını hazırlıksız yakaladığını dile getiren Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, "Bölgemizde Marmara ve Gölcük Depremi ismi ile asrın depremi olarak adlandırılıyor. Aslında bu felaketten çıkarmamız gereken ders; sağlam yapılar, farkındalık ve eğitim çalışmalarının sürdürülmesidir. Bu hususta bölgemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnsanlar da yaptıkları yapılarla üstlerine düşen her türlü fedakarlığı yerine getirmesi gerekir. Bundan sonraki çalışmalarımız da insanların fedakarlıklarının arttırılmasına yönelik olacak. Ben depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Oğlunu göçük altında kaybettiğini ve 4 yıl sonra cansız bedenini bulduğunu ifade eden Emine Cebeci, 19 yıldır acısının dinmediğini dile getirerek, "19 yıl oldu ama bizim için dün olmuş gibi. Yaşadığımız asrın felaketiydi. Allah bir daha yaşatmasın. Oğlumla beraber enkaz altında kaldık. Oğlum benden daha iyiydi. Ama 1 sene hastanede tedavi gördüm ama sonra oğlumu kaybettim. 4 sene oğlumu bulabilmek için mahkemelerde dolaştım. Mezarları açtırdım. 4 yıl sonra oğlumun yerini buldum. Hala inanamıyorum. Çok zor, çünkü kayıplarını arıyorsun. Hala kayıp olanlarımız var. Ben bir anneyim 19 yıl değil, 39 yıl geçse de bu hacı hala yüreğimizde tazedir” diye konuştu.

Anma törenine katılan depremzedelerden Ufuk Koçak ise o gece nasıl enkaz altından kurtulduklarını anlayamadıklarını dile getirerek, "Deprem hepimizin hayatının bir fayı olarak gelip geçti. Aslında sonrasında ne yaptığımız çok önemlidir. O günden bu güne sürekli bir problem konuşuluyor. Aslında problemlerin konuşulmasının yerine çözümlerin konuşulması gerekiyor. Çözüm odaklı çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Artık çözüm odaklı olunması gerekiyor. BU 19 yıllık travma gibi insanların başına çeşitli olaylar gelebiliyor. Bu travmaları nasıl atlatacağız, hayata kaldığımız yerden nasıl devam edeceğimiz önemlidir. 19 senedir hala enkaz altında olan insanlar var. Aslında bu günden sonra tek konuşacağız şey; ney yapacağımızdır. O gecenin bir tarifi yoktur hiçbir zaman. Herkesin yaşadığı şey. Esas önemli olan şey hayata nasıl baktığımızdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anma törenine katılanlar deprem şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Katılımcılar daha sonra Deprem Şehitleri Anıtına çelenk bırakarak Körfez denizine ölenler için karanfil attılar.