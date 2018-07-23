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23 Temmuz 2018 12:05

Dilovası İmam Şafii Semt Konağı hizmete girdi

Dilovası Belediyesi, tarafında yapımı tamamlanan Mimarsinan Mahallesi imam Şafii Semt Konağı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Dilovası İmam Şafii Semt Konağı hizmete girdi

23 Temmuz 2018 12:05


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, sosyal ve kültürel pek çok ihtiyacı karşılayacak semt konaklarından birçoğunun yapımını tamamladıklarını belirtti.Başkan Toltar, Semt Konaklarını tüm mahallelere de yaygınlaştıracaklarını, bazı kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götürerek, onların sosyal yaşantısını renklendirecek, hayatlarını kolaylaştıracaklarını bildirdi.


Semt Konakları sayesinde insanlar arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı, nezih mahalle kültürünü yaymayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Toltar, "Semt konakları mahallenin birlik, beraberlik ve kardeşlik merkezi olacak. Komşuluk ilişkilerini çok daha sağlam temellere oturtacak. Eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok faaliyette mahalle halkına hizmet verecek" şeklinde konuştu.




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