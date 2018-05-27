Dilovası’nda iki mahalle iftarda buluştu

Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Mimar Sinan ve Orhangazi Mahalle sakinlerini buluşturdu. Binlerce mahalle sakinin bir araya getiren, aynı sofra etrafında oruçlarını açmaya vesile olan Dilovası Belediyesi Geleneksel İftar Programına ev sahibi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Duaların okunmasının ardından iftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Allah, Ramazan ayının ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Ramazan paylaşma ayı, birlik ayı, berberlik ayı. Önemli olan bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek ve feyzinden istifade etmek. Allah Kadir Gecesini yaşayıp ardında bayrama kavuşturmayı nasip etsin” dedi.

Birlik ve beraberlik ortamının devam etmesini istediğini dile getiren Başkan Toltar, "Allah’ım birliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına inşallah fırsat vermesin. Gece gündüz demeden ülkemize hizmet edenlere fırsat versin ki, birlikte olalım, güçlü olalım. Ülkemizi yıkmak isteyen, bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duralım. Bizler yerelde projelerimizi hayata geçirirken, hükümetimiz de ülkemize çok büyük eserler kazandırmış ve ülkemizi bölgenin lider ülkesi haline getirmiştir. Gerek yerel de ve gerekse ülke genelinde hizmetlerin artarak devamı için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.