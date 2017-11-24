Doğan’dan İl Sağlık Müdürü Ergüney’e hayırlı olsun ziyareti

Nevzat Doğan İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Şenol Ergüney’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette yeni görevinde Ergüne’ye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Doğan, Doktor Şenol Beyi yıllardır tanıyoruz. Gerek başhekimliği, gerek aldığı diğer görevleri son derece başarılı bir şekilde yürüttü. Şimdi de Sağlık Müdürlüğü görevini aldı. Yeni yapılanmada Sağlık Müdürlüğü, şehirde ki sağlıkla ilgili bütün konuların yönetildiği yer yer oldu. Şenol Beyin bu görevi de başarılı şekilde yürüteceğinden hiç şüphemiz yok. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmasında günümüzde sağlık sektöründe gelinen noktaya da değinen Doğan, “Son 15 yılda Türkiye’de inanılmaz değişimler oldu. Bir zamanların ilaç kuyruklarında, hastane kuyruklarında bayılan vatandaşlarımızın oluşturduğu tablo tarihe karıştı. Bu görüntülerin yer aldığı hastaneler yerini vatandaşa birinci sınıf hizmetinin verildiği yerler haline geldi. Bu değişimde süreci içerisinde bizlerde verilen görevleri yerine getirerek katkılar sağlamaya çalıştık. Özellikle mahallelerimizde açtığımız konaklarda Ketem ’in ve benzeri sağlık hizmetlerinin yer almasını özellikle istiyor, binalarımızda bu birimlere yer veriyoruz. Bizler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık çalışmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergüney ise, “Görevimin ikinci gününde ziyaretime gelerek bizlere moral ve destek veren başkanıma teşekkür ediyorum. Kocaeli’ne gelmeden önce Milletvekiliyken Nevzat Başkanımla tanışmıştım. Kendisiyle burada yıllarca bir sinerji içerisinde çok güzel hizmetlere imza attık. Sağlıkta ki dönüşüm sürecini en başından itibaren yoğun bir şekilde yaşadık. Gerek onkoloji hastanesinin inşaatından, açılışına kadar olan süreçte, gerekse ilimizde ki neredeyse tüm devlet hastanelerini takip ve sorunlarının çözüm süreçlerinde birlikte çalıştık. Kocaeli gerçekten çalışması çok zevkli bir yer. Burada çok huzurlu bir ortam var. Bizler de en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. İzmit Belediyesi ile yıllardır süren ortak projelerimiz var. Evde Bakım Hizmeti projemiz bunlardan sadece bir tanesi. Bu çalışmalarımızın bu dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.