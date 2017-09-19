Donanma Davası’nda bir sanık tahliye edildi

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salonda Hayrettin İmren’in Bartın’da görevli iken mahrem abisi olduğu iddia edilen Yavuz Aslan savunmasını yaptı. Aslan, savunmasında Hayrettin İmren’i tanımadığını söyledi. Hayrettin İmren de Yavuz Aslan ile daha önce hiç görüşmediğini belirti.

Daha önce Bartın’a hiç gitmediğini söyleyen Yavuz Aslan "1-2 defa ablamın yanına Ankara harici Sakarya’dan öteye hiç gitmedim. Ben Hayrettin İmren’i tanımam, mahrem abiliğini yapmadım. Kendisi de beni tanımadığını ifadesinde söyledi. "Bylock’u hiç yüklemedim kullanmadım. 12 senedir aynı hattı 5 yıldır da aynı telefonu kullanıyorum. O telefonda emniyette el konulmuştur. İçeriği incelendiğinde kullanmadığım da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın sona ermesi ile birlikte mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Yavuz Aslan’ın tutukluluk süresi ve suçun vasfı ile delilerin durumu göz önüne alınarak bihakkın tahliyesine karar verdi. Aslan’nın başka bir suçtan tutuklu bulunduğu için cezaevine yazı yazılmasına yer olmadığına karar verildi.

Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.